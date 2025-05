Devil May Cry Remake si farà? Il creatore originale dice la sua e dona speranza ai fan

Il creatore originale di Devil May Cry, Hideki Kamiya, ha stupito i fan annunciando intenzioni di realizzare un remake completo del titolo iconico. In un recente video su YouTube, ha condiviso la sua visione e rinnovato le speranze di una nuova avventura per i fan della serie, promettendo un ritorno emozionante nel mondo di Dante.

Hideki Kamiya, il creatoreoriginale di Devil May Cry, in un recente video pubblicato sul suo canale YouTube e come evidenziato da ScreenRant, ha recentemente dichiarato di voler realizzare un Remake completo del celebre titolo. Dopo il suo ritorno in Capcom attraverso il nuovo studio Clovers, Kamiya ha espresso il desiderio di rivedere il suo storico gioco con le tecnologie moderne. Anche se per ora non esiste alcun progetto ufficiale, le sue parole lasciano ben sperare i fan della saga, soprattutto in un momento in cui Devil May Cry è tornato sotto i riflettori grazie al successo dell’adattamento animato su Netflix.Nonostante l’entusiasmo, Kamiya ha chiarito che attualmente non esiste alcun piano concreto per un Remake di Devil May Cry, ma ha ribadito che se l’opportunità si presentasse, sarebbe pronto a proporre una nuova visione del gioco: “Se dovesse succedere, mi inventerò qualcosa. 🔗Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Devil May Cry Remake si farà? Il creatore originale dice la sua (e dona speranza ai fan)

