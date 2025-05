Devi ritornare in Italia Isola dei Famosi primo eliminato | per il naufrago avventura finita

Nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi, in onda lunedì 12 maggio, un naufrago ha dovuto abbandonare definitivamente il reality show, tornando così in Italia. La sorpresa è stata grande, poiché il titolare dell’eliminazione ha smentito i pronostici che lo vedevano al sicuro, lasciando tutti senza parole e scuotendo gli equilibri del gioco.

Seconda puntata dell’Isola dei Famosi nella serata di lunedì 12 maggio. E c’è stato il primonaufrago ad abbandonare definitivamente il reality show e a fare così ritorno in Italia. L’eliminato dal gioco ha sorpreso tutti, visto che ha spazzato via tutti i sondaggi che avevano puntato su un altro nome a rischio.Invece ecco che l’Isola dei Famosi ha già sorpreso tutti col nome del naufragoeliminato che nessuno si aspettava. Un colpo di scena che ha inevitabilmente coinvolto anche il pubblico da casa. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo e per quale motivo proprio lui se n’è andato per sempre.Leggi anche: “Stanno tenendo tutto nascosto”. Isola dei Famosi, caso scoppiato: la concorrente ha chiamato la produzioneIsola dei Famosi, chi è il primonaufragoeliminatoErano quattro i concorrenti dell’Isola dei Famosi che rischiavano di dover dire addio al programma. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it