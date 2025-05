Devastato dai sensi di colpa le rivelazioni sui ‘Diavoli della Bassa’ sono tutte inventate Mi hanno estorto le bugie sugli abusi | la confessione choc di Davide Tonelli Galliera

Devastato dai sensi di colpa, Davide Tonelli Galliera rivela che le accuse sui 'diavoli della bassa' sono frutto di invenzioni. Nel suo libro autobiografico "Io, bambino zero", appena pubblicato, condivide dettagli choc sulle pressioni ricevute per confessare abusi mai avvenuti. Intervistato da Repubblica, il 35enne racconta un'esperienza di dolore e di verità distorte.

E alla fine l’impianto accusatorio sui presunti Diavoli della bassa modenese era tutto inventato. A parlare è DavideTonelliGalliera, autore dell’autobiografia Io, bambino zero (Vallardi), libro appena uscito nelle librerie. Il 35enne intervistato da Repubblica ha spiegato di essere “Devastato dai sensi di colpa” e che crescendo ha scoperto che “a causa delle sue parole, estorte a lui e ad altri bambini come lui, sono morte delle persone e altre hanno sofferto l’inferno”. Davide nacque in una famiglia indigente nel 1990 a Mirandola, in provincia di Modena. Nel 1993 venne tolto alla sua famiglia naturale e nel 1997 a seguito di colloqui avvenuto con una psicologa dei servizi sociali accusò i suoi genitori e il fratello di averlo coinvolto in una serie di riti pedo-satanici con tanto di stupri, violenze e messe nere. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

