Devastante incendio lascia una famiglia senza niente… Lanciata una campagna di raccolta fondi on line Più di 250 donazioni solo nelle prime 24 ore sommergono di affetto questo nucleo familiare di Sonnino

Un devastante incendio ha ridotto in cenere la casa della famiglia Farinella a Sonnino Scalo, lasciandoli senza nulla. In risposta alla tragedia, è stata avviata una campagna di raccolta fondi online, che ha già ricevuto oltre 250 donazioni nelle prime 24 ore, dimostrando l'affetto e la solidarietà della comunità in questo momento difficile.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il 10 maggio 2025, un grave incidente ha sconvolto la vita della famiglia Farinella di Sonnino Scalo, in provincia di Latina. Un incendio, causato dall’esplosione di un’asciugatrice per motivi ancora da chiarire, ha distrutto la loro casa e tutto ciò che vi era dentro. In un istante, hanno perso beni, ricordi e quel senso di sicurezza che ogni famiglia merita. Una Comunità Solidale: L’Appello di Claudia. In questo momento di grande difficoltà, la comunità di Sonnino Scalo ha risposto con una grande solidarietà. Claudia, la migliore amica di Sofia, una delle componenti della famiglia, ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, per aiutare i Farinella a superare le difficoltà immediate. “ L’incendio li ha lasciati senza più nulla,” ha dichiarato Claudia, raccontando la triste storia della famiglia e chiedendo aiuto per il loro futuro. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Devastante incendio lascia una famiglia senza niente… Lanciata una campagna di raccolta fondi on line. Più di 250 donazioni solo nelle prime 24 ore sommergono di affetto questo nucleo familiare di Sonnino

Approfondimenti da altre fonti

Casa distrutta dall’incendio a Sonnino scalo: parte la raccolta fondi

Scrive latinapress.it: Una famiglia di Latina ha perso tutto a causa di un devastante incendio divampato lo scorso 10 maggio. L'incidente, innescato ...

Comiso, notte di paura in via Dei Papiri: incendio devasta auto e invade abitazione, famiglia intossicata

Come scrive radiortm.it: COMISO -Mattinata difficile per la città di Comiso, scossa da un incendio divampato nella notte in via Dei Papiri e che ha coinvolto due autovetture ...

Incendio devasta una villetta a Frosinone, famiglia si sveglia tra le fiamme: una 75enne in ospedale

Lo riporta fanpage.it: Grave incendio all'alba di oggi a Casalvieri ... una signora di 75 anni che quando ha visto la sua casa devastata dalle fiamme ha accusato un malore, accasciandosi a terra. Paura anche per ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Milano: la famiglia Tollardo perde la vita in un incendio

Nella mattina del 15 giugno 2024, un incendio devastante ha colpito un palazzo in via Fra Galgario a Milano, causando la morte di tre persone della stessa famiglia.