Detenuto killer di Milano | c’è la firma di Giulia Turri toga del processo Ruby sul permesso a De Maria

Il permesso di lavoro concesso a Emanuele De Maria, il Detenuto del carcere di Bollate che ha seminato una scia di sangue a Milano, è stato firmato da GiuliaTurri, magistrato già noto alle cronache politiche.Lo scrive Libero evidenziando che Turri presta servizio presso il tribunale di Sorveglianza dal 2019, ma nel 2013 ha presieduto il collegio che aveva condannato in primo grado Silvio Berlusconi al termine del processo "Ruby" per concussione e prostituzione minorile. La pena impartita nei confronti del Cav fu addirittura superiore a quella richiesta dall'allora magistrato Ilda Boccassini, la celeberrima pm nota come Ilda la Rossa ai tempi di Mani Pulite. Nel caso del 35enne Detenuto napoletano condannato per avere sgozzato una ragazza tunisina nel 2016, il magistrato GiuliaTurri ha firmato quel permesso nel 2023: esattamente dopo 5 anni di carcere di De Maria, che era stato catturato solo nel 2018, dopo due anni di latitanza in Germania.