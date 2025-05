Desio arrestato lo stalker del Gps | lo aveva installato sulla macchina dell' ex compagna Trovate anche due taniche di benzina

A Desio, i Carabinieri hanno arrestato un 47enne per atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L'uomo aveva installato un GPS sulla sua auto e, durante le indagini, sono state trovate anche due taniche di benzina. La donna, dopo aver scoperto il dispositivo, si è rivolta alle autorità per chiedere aiuto.

Desio (Monza e Brianza) – I Carabinieri della Stazione di Desio hanno tratto in arresto in flagranza differita un 47enne residente in città, per il reato di atti persecutori nei confronti dell'ex convivente. La donna si era presentata alla caserma dell'Arma subito dopo aver scoperto un dispositivo di localizzazione GPS installato abusivamente sulla propria autovettura. aveva inoltre denunciato di essere da tempo oggetto di pedinamenti e molestie da parte dell'ex compagno, non rassegnatosi alla fine della relazione. Alcuni degli episodi erano stati documentati fotograficamente.I riscontriI militari hanno immediatamente avviato le ricerche, rintracciando l'uomo nei pressi della sua abitazione mentre rincasava a bordo di un'autovettura. La perquisizione veicolare ha consentito di rinvenire due taniche in plastica vuote, impregnate di odore di benzina, due caschi integrali e materiali compatibili con l'installazione del GPS.