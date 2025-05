Deruba donna in difficoltà Denunciato

Un tunisino è stato denunciato dai carabinieri di Rebbio per aver derubato una donna in difficoltà, residente in una comunità di accoglienza. Approfittando della situazione, ha rubato la sua carta di credito, accumulando quasi 600 euro di spese, e si è impossessato anche di 40 euro in contanti.

Ha rubato la carta di credito di una donna domiciliata in una comunità di accoglienza, riuscendo a spendere quasi 600 euro prima di essere fermato. Inoltre, si è impossessato di 40 euro in contanti. I carabinieri di Rebbio hanno Denunciato per furto e utilizzo indebito di carte di credito un tunisino di 37 anni. Straniera anche la vittima, 47 anni, ospite di una struttura per donne in difficoltà. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Deruba donna in difficoltà. Denunciato

Potrebbe interessarti su Zazoom

Grugliasco: Donna Sbranata Da Cane Lupo Cecoslovacco

Una donna di 74 anni è morta sbranata in casa sua da quattro cani lupo cecoslovacchi. Venerdì 18 dicembre a Grugliasco, in provincia di Torino, una donna di 74 anni residente in via Boves è stata uccisa in casa da 4 cani lupo cecoslovacchi.