Derby Rimini-Vis Pesaro | Caccia ai Biglietti per il Ritorno dei Playoff

Il derby tra Rimini e Vis Pesaro infiamma le passioni dei tifosi, in particolare per il ritorno dei playoff. I biglietti sono diventati un tesoro ambito, con i rivenditori autorizzati presi d'assalto. Domani sera, il ‘Romeo Neri’ si preannuncia stracolmo, pronto a vivere un emozionante secondo round del primo turno nazionale.

C’era da aspettarselo. Nessuno vuole perdersi il Derby di Ritorno. Tanto che ieri i rivenditori autorizzati sono stati presi d’assalto. Sarà un ’Romeo Neri’ presumibilmente tutto esaurito quello pronto domani sera ad accogliere Rimini e Vis Pesaro per il secondo round del primo turno nazionale dei Playoff, dopo il pareggio dell’andata. Prima di cena erano già oltre 3.700 i Biglietti venduti: 3.000 a Rimini e 700 a Pesaro. Ne restano ancora oltre 2.500 a disposizione e per la maggior parte nei settori riservati ai tifosi romagnoli. E due giorni a disposizione per acquistarli. La Caccia al biglietto ieri è partita nel primo pomeriggio e nel giro di tre ore già in tantissimi avevano deciso di volerci essere domani sera per spingere la squadra di Buscè verso il passaggio del turno. Una febbre biancorossa che è salita vertiginosamente negli ultimi mesi in Piazzale del Popolo. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Derby Rimini-Vis Pesaro: Caccia ai Biglietti per il Ritorno dei Playoff

