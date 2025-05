Deposito scorie la Provincia continua con le relazioni tecniche e invita il ministro Fratin

La provincia prosegue nella sua analisi tecnica riguardo al deposito di scorie nucleari, invitando il ministro Gilberto Pichetto Fratin a partecipare al dibattito. Nonostante le recenti affermazioni del ministro, che ha suggerito una distribuzione di siti più piccoli anziché un "sito unico", la questione rimane aperta e complessa.

Nonostante le recenti dichiarazioni del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha definito l'idea di un "sito unico" per il Deposito nazionale di scorie nucleari "oramai superata", proponendo piuttosto "siti più piccoli e sparsi nel territorio italiano".

