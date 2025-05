Depardieu condannato per violenze sessuali su 2 donne | 18 mesi sospesi e sospensione diritti civili

Gerard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di reclusione sospesi e alla sospensione dei diritti civili per violenze sessuali su due donne. Il verdetto arriva dopo un processo che ha avuto inizio lo scorso marzo, durante il quale l'attore non ha presenziato all'udienza, sollevando interrogativi sulle sue responsabilità.

Lo scorso marzo è stato l’inizio di un processo che ha visto al centro del palco l’attore Gerard Depardieu, il quale è stato successivamente condannato da un tribunale a Parigi per gravi accuse di violenza sessuale nei confronti di due donne. Durante l’udienza, l’attore non era presente, mentre il tribunale ha stabilito una pena di . L'articolo Depardieucondannato per violenzesessuali su 2 donne: 18 mesisospesi e sospensionediritticivili è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Depardieu condannato per violenze sessuali su 2 donne: 18 mesi sospesi e sospensione diritti civili

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gerard Depardieu condannato a 18 mesi per violenza sessuale - AGI - Diciotto mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. È questo il verdetto emesso dal tribunale di Parigi nei confronti della leggenda del cinema francese, Gerard Depardieu, giudi ... 🔗msn.com

Alla fine Gérard Depardieu è stato condannato a 18 mesi per violenza sessuale - Gérard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di carcere per molestie e violenza sessuale avvenute nel 2021 a danno due donne ... 🔗msn.com

Gerard Depardieu condannato per violenza sessuale, Brigitte Bardot lo difende: «Il femminismo non è il mio genere, preferisco gli uomini» - Gerard Depardieu accusato e condannato per molestie sessuali sul set. Brigitte Bardot lo difende. L'icona del cinema francese, ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gérard Depardieu condannato a 18 mesi con pena sospesa per violenza sessuale in Francia

Gérard Depardieu, celebre attore francese di 76 anni, è stato condannato a 18 mesi di carcere con sospensione condizionale della pena per violenza sessuale su due donne durante le riprese del film Les Volets verts, diretto da Jean Becker nel 2021.