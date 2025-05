Depardieu condannato per violenza sessuale | Francia sconvolta

Gérard Depardieu, celebre attore francese, è stato condannato dal tribunale di Parigi per aggressione sessuale ai danni di due donne sul set di un film nel 2021. La sentenza prevede 18 mesi di reclusione con pena sospesa, segnando un duro colpo per la reputazione di una delle figure più iconiche del cinema francese.

Il tribunale di Parigi ha giudicato l'attore Gérard Depardieu colpevole di aver aggredito sessualmente due donne sul set di un film nel 2021, condannandolo a 18 mesi di reclusione con sospensione della pena.L'attore, 76 anni, è stato condannato per aver palpeggiato una costumista di 54 anni e un'assistente di 34 anni durante le riprese di Les Volets Verts. Il caso è stato ampiamente considerato come un test fondamentale per il post-MeToo per valutare come la società francese e l'industria cinematografica affrontino le accuse di molestie sessuali che coinvolgono personaggi di spicco. Depardieu ha negato le accuse e farà appello alla sentenza di condanna, come annunciato dal suo avvocato Jeremie Assous al termine dell'udienza. Assous ha fortemente criticato la decisione della corte, sostenendo che "oggi, dal momento in cui sei implicato in un cosiddetto caso di violenzasessuale, sei automaticamente condannato". 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Depardieu condannato per violenza sessuale: Francia sconvolta

