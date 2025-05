Depardieu condannato per aggressioni a Cannes Rohrwacher denuncia il patriarcato nel cinema

Gerard Depardieu, condannato a 18 mesi per aggressioni a due donne durante le riprese di "Les Volets Verts", ha scosso il 78º festival di Cannes. L'attrice Alice Rohrwacher ha approfittato dell'occasione per denunciare il patriarcato nel cinema, riaccendendo le discussioni sulla violenza di genere e il ruolo delle donne nell'industria cinematografica.

Durante le riprese del film Les Volets Verts nel 2022, la vicenda che ha visto la superstar francese Depardieu condannata a 18 mesi per aver aggredito due donne ha suscitato scalpore nel contesto del 78º festival di Cannes. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulle tematiche della violenza di genere e sul ruolo delle responsabilità.

