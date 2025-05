Depardieu condannato per aggressione sessuale | a pezzi il monumento del cinema francese nel giorno di Cannes

Il Festival di Cannes numero 78 inizia in modo controverso con la condanna di Gérard Depardieu, icona del cinema francese, a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressioni sessuali. La sentenza getta un'ombra su un evento che celebra la settima arte, spaccando ulteriormente l'immagine di uno dei suoi più celebri protagonisti.

Neanche a farlo apposta. Nel giorno in cui si apre il Festival di Cannes numero 78, il tribunale di Parigi abbatte il monumento vivente del cinemafrancese più importante e ingombrante. Gérard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressioni sessuali.La denuncia delle due donne, Amél.

