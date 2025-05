Depardieu condannato a Parigi per violenza sessuale durante Les Volets verts

Gérard Depardieu è stato condannato a Parigi per violenza sessuale legata a un episodio avvenuto durante la produzione di "Les Volets Verts". La sentenza del tribunale segna un capitolo controverso nella vita dell'attore, già famoso per le sue interpretazioni iconiche, e solleva interrogativi sul comportamento di figure pubbliche nel mondo del cinema.

Gérard Depardieu ha recentemente dovuto rispondere in tribunale per accuse di violenzasessuale. Le autorità giudiziarie di Parigi hanno infatti emesso una sentenza che ritiene l'attore colpevole dei reati contestati. La decisione è arrivata in seguito al procedimento riguardante un episodio verificatosi durante le riprese del film Les Voletsverts diretto da Jean Becker nel .

Gérard Depardieu a processo a Parigi per violenza sessuale

Il 24 marzo 2025 è iniziato a Parigi il processo contro Gérard Depardieu, attore francese di 76 anni, accusato di aver aggredito sessualmente due donne durante le riprese del film "Les Volets Verts" nel 2021.