Depardieu condannato a 18 mesi per aggressione sessuale su due donne | gli abusi nel 2021 su un set

Gérard Depardieu, celebre attore francese, è stato condannato a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressioni sessuali ai danni di due donne nel 2021 su un set cinematografico. La sentenza arriva dopo lunghe indagini che hanno riacceso i riflettori su accuse contro il noto interprete.

Gérard Depardieu è stato condannato in Francia a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressioni sessuali. L'attore francese di 76 anni viene dunque ritenuto. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Depardieu condannato a 18 mesi per aggressione sessuale su due donne: gli abusi nel 2021 su un set

Approfondimenti da altre fonti

Aggressioni sessuali, Depardieu condannato a 18 mesi - Gérard Depardieu è stato condannato in Francia a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressioni sessuali. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Gerard Depardieu condannato per aggressione sessuale: il verdetto del tribunale di Parigi - Il tribunale di Parigi ha condannato Gerard Depardieu per aggressione sessuale, un caso che ha scosso il mondo del cinema. 🔗notizie.it

Depardieu ritenuto colpevole: condannato a 18 mesi per aggressione sessuale - Gérard Depardieu è stato condannato in Francia a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressioni sessuali. L'attore francese di 76 anni viene dunque ... 🔗ilmessaggero.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Milano - travolse e uccise 15enne in bici: condannato a 7 anni e 4 mesi

Nell'impatto con il furgone morì Valentino Colia, mentre l'amica fu ricoverata in gravi condizioni. Sette anni e quattro mesi Attualità - Sette anni e quattro mesi.