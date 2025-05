Depardieu condannato a 18 mesi per abuso sessuale

Gérard Depardieu, celebre attore francese di 76 anni, è stato condannato a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressioni sessuali. La sentenza arriva dopo un lungo percorso giudiziario che ha scosso il mondo del cinema, mettendo in luce il peso delle accuse di molestie e violenze nel panorama contemporaneo.

Gérard Depardieu è stato condannato in Francia a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressioni sessuali. L'attore francese di 76 anni viene dunque ritenuto. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Depardieu, condannato a 18 mesi per abuso sessuale

