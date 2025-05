Depardieu condannato a 18 mesi di carcere per violenza sessuale

Gérard Depardieu, celebre attore francese, è stato condannato a 18 mesi di carcere con pena sospesa per violenza sessuale nei confronti di due donne durante le riprese di un film nel 2021. L'attore, attraverso il suo legale, ha annunciato l'intenzione di presentare ricorso contro la sentenza.

PARIGI (ITALPRESS) – Gérard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di carcere con pena sospesa per violenzasessuale su due donne durante le riprese di un film nel 2021. Lo riferiscono i media francesi. L’attore presenterà ricorso, ha dichiarato il suo avvocato. La condanna è arrivata dopo due mesi di processo che ha avuto un grandissimo impatto mediatico.– foto IPA Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Depardieu condannato a 18 mesi di carcere per violenza sessuale

