Depardieu condannato a 18 mesi di carcere per violenza sessuale

Gérard Depardieu, celebre attore francese, è stato condannato a 18 mesi di carcere con sospensione della pena per violenza sessuale. La decisione del tribunale segna un capitolo controverso nella vita dell'artista, noto per la sua carriera di successo e le sue controversie. Il servizio di Pierachille Dolfini approfondisce la vicenda.

L'attore Gérard Depardieu è stato condannato in Francia a 18 mesi di carcere con la condizionale per violenzasessuale. Servizio di Pierachille Dolfini.

Gérard Depardieu condannato a 18 mesi con pena sospesa per violenza sessuale in Francia

Gérard Depardieu, celebre attore francese di 76 anni, è stato condannato a 18 mesi di carcere con sospensione condizionale della pena per violenza sessuale su due donne durante le riprese del film Les Volets verts, diretto da Jean Becker nel 2021.