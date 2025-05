Depardieu colpevole l’avvocato | Essere accusati significa essere condannati

Il tribunale di Parigi ha condannato Gérard Depardieu a 18 mesi di reclusione con sospensione della pena per aver aggredito sessualmente due donne sul set di un film nel 2021. La sentenza riflette la gravità delle accuse contro l'attore, 76 anni, accusato di molestie nei confronti di una costumista e un'altra collaboratrice.

Il tribunale di Parigi ha giudicato l’attore Gérard Depardieucolpevole di aver aggredito sessualmente due donne sul set di un film nel 2021, condannandolo a 18 mesi di reclusione con sospensione della pena. L’attore, 76 anni, è stato condannato per aver palpeggiato una costumista di 54 anni e un’assistente di 34 anni durante le riprese del film ‘Les Volets Verts’.Depardieu durante il processo ha negato le accuse e il suo avvocato Jérémie Assous ha annunciato ricorso e ha attaccato i giudici. “Per la decima sezione del tribunale penale di Parigi, l’accusa equivale alla condanna. Dal momento in cui oggi si è implicati in un cosiddetto caso di violenza sessuale, si è automaticamente condannati. E non importa se ci sono molte contraddizioni, bugie o persino incongruenze fisiche e incompatibilità, tutto questo è considerato assolutamente irrilevante”, ha dichiarato il legale dopo la sentenza. 🔗Leggi su Lapresse.it