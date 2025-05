Demo Day di Quickload le startup del gaming europeo protagoniste alle OGR Torino con ID@Xbox

Il Demo Day di Quickload ha confermato il suo ruolo di riferimento per le startup del gaming europeo, ospitato nelle innovative OGR di Torino. Grazie alla collaborazione con 34BigThings e ID@Xbox, l'evento ha offerto un'importante piattaforma di networking e confronto per le giovani realtà del settore, evidenziando il talento e la creatività del panorama videoludico.

Si è conclusa oggi, con il Demo Day, la terza edizione di Quickload powered by OGR Torino, il programma di accelerazione dedicato alle startup del settore gaming, promosso da OGR Torino in collaborazione con 34BigThings e ID@Xbox. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto per scoprire da vicino i progetti ad alto tasso di innovazione selezionati in questa edizione di Quickload, scelti per la loro capacità di esplorare linguaggi e tecnologie emergenti nel panorama videoludico internazionale. Il Demo Day è stato aperto dai saluti istituzionali di Matteo Pessione, Coordinatore delle OGR Tech e da Valerio Di Donato, CEO di 34BigThings, ai quali è seguito l’intervento di Luisa Bixio, CEO di Milestone, che ha portato la sua visione su come innovazione e creatività stiano trasformando l’industria del videogioco. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Demo Day di Quickload, le startup del gaming europeo protagoniste alle OGR Torino con ID@Xbox

