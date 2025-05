Demanio marittimo | l' assessore Scajola incontra i balneari liguri

"Si tratta di un incontro fondamentale per ascoltare le necessità dei balneari liguri e garantire un futuro sostenibile per il settore. L'assessore Scajola ha voluto creare un dialogo aperto per affrontare le sfide che attendono gli operatori, promuovendo un'adeguata pianificazione e supporto per la prossima stagione estiva."

L’assessore regionale al Demaniomarittimo Marco Scajola ha incontrato, presso la sede della Regione liguria, i rappresentanti delle associazioni balneariliguri per fare il punto delle esigenze e delle istanze del settore in vista della partenza della stagione estiva 2025."Si tratta di un. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Demanio marittimo: l'assessore Scajola incontra i balneari liguri

