Delphi | Su Prime Video la serie spin-off di Creed

L'universo di Creed si arricchisce con "Delphi", la nuova serie spin-off disponibile su Prime Video. Michael B. Jordan, protagonista della trilogia, ha sempre immaginato questo progetto, e finalmente la sua visione prende forma, portando nuovi protagonisti e storie emozionanti nel mondo della boxe e delle sfide personali.

L’universo cinematografico Creed è pronto ad espandersi su PrimeVideo con una seriespin-off dal titolo “Delphi“.Da tempo nei pensieri di Michael B. Jordan (interprete principale della trilogia cinematografica), il progetto di espansione televisiva di Creed è divenuto finalmente realtà. La conferma dello sviluppo della serieDelphi, infatti, è arrivata in occasione dell’evento stagionale noto come Amazon Upfront, organizzato ovviamente dal colosso Amazon.La nuova serie sarà prodotta dallo stesso Jordan attraverso la sua etichetta di produzione Outlier Society (la società ha un accordo con Amazon MGM Studios), con Marco Ramirez (Daredevil) scelto come showrunner. Delphi sarà prodotta esecutivamente da Michel B. Jordan e Liz Raposo tramite Outlier Society, insieme a Irwin Winkler, David Winkler e Charles Winkler per ChartoffWinkler Productions. 🔗Leggi su Universalmovies.it