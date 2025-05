Delitto di Garlasco l' ipotesi di Roberta Bruzzone sul pompiere | Potrebbe riscrivere i movimenti di Sempio

Il delitto di Garlasco riaccende il dibattito grazie alle nuove rivelazioni di Roberta Bruzzone. L'ipotesi sul ruolo del pompiere potrebbe ridefinire i movimenti di Semprino, portando a una ripartenza delle indagini. Scopriamo le ultime novità dalla criminologa e come queste potrebbero influenzare la comprensione del caso.

Qual è il ruolo del pompiere? Le novità dalle indagini sul Delitto di Garlasco secondo RobertaBruzzone: cosa ha detto la criminologa

Delitto di Garlasco: il genetista Giardina sul ruolo del DNA nell'omicidio di Chiara Poggi

Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata morta nella sua abitazione a Garlasco, provincia di Pavia.