delitto di garlasco – il sangue sui gradini le scarpe le telefonate di sempio ecco per i poggi è stasi il colpevole

Mentre si attendono gli sviluppi della nuova indagine sul Delitto di Garlasco, restano alcuni punti fermi. Alberto Stasi "è un condannato in via definitiva. Ci sono delle sentenze e non dovrebbe esprimere dei pareri. Fino adesso è lui il condannato" hanno detto Rita Poggi, la madre di Chiara uccisa nel 2007 a Garlasco, intervistata con il marito Giuseppe dalla trasmissione Quarto Grado nei giorni. Per Giuseppe Poggi, "uno dei colpevoli è Stasi. Con Sempio non può essere, perché Sempio non lo conosceva. E con ignoti; gli ignoti non li conosco io, ma Stasi li conosce. Gli ignoti sono ignoti a noi, ma non a Stasi".Il Dna – L'eventuale ritrovamento del Dna di Andrea Sempio "non sarebbe straordinario – spiega Rita Poggi – perché lui veniva in questa casa. Veniva a giocare con Marco, giocavano sia sotto che sopra, li ho visti anch'io.