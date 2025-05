Delio Rossi non ha dubbi | Inter squadra migliore d’Italia non ci piove

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, non ha dubbi sulla superiorità dell'Inter, definendola la migliore squadra d'Italia. Le sue osservazioni evidenziano le sfide che i biancocelesti dovranno affrontare in un confronto cruciale. Analizziamo le parole di Rossi e le implicazioni per la Lazio in questo importante match.

DelioRossi, l’ex allenatore della Lazio ha messo in luce le difficoltà che il club biancoceleste dovrà affrontare contro l’Inter: le sue paroleLa Lazio si trova attualmente di fronte a una sfida estremamente ardua che rappresenta uno dei maggiori ostacoli sulla sua lunga e complessa strada verso la conquista del quarto posto in classifica. Nel loro cammino, i biancocelesti si preparano ad affrontare l’Inter, che ha recentemente riacquistato fiducia e ambizioni nel concorrere per lo Scudetto, una situazione che non può essere considerata favorevole per le aspirazioni della formazione guidata da Marco Baroni. Questo è un punto che è stato evidenziato con particolare enfasi da DelioRossi, ai microfoni di Radiosei. L’ex allenatore della Lazio ha messo in luce le difficoltà che il club biancoceleste dovrà affrontare in questo incontro cruciale. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Delio Rossi non ha dubbi: «Inter squadra migliore d’Italia, non ci piove»

