Delegazione italiana torna a Rafah Boldrini | è in corso uno sterminio

Una delegazione italiana, composta da 14 parlamentari di Pd, M5s e Avs, tre eurodeputati, 13 giornalisti e diversi accademici, torna al valico di Rafah dal 15 al 19 maggio. Boldrini denuncia che la situazione è tragica, definendo un vero e proprio sterminio in corso, richiamando l'attenzione internazionale sulla crisi umanitaria in atto.

14 parlamentari di Pd, M5s e Avs, tre eurodeputati, 13 giornalisti e diversi accademici torneranno dal 15 al 19 maggio al valico di Rafah

