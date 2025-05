Deledda e Cervia Un legame consolidato

La terza edizione del Festival di Cervia dedicato a Grazia Deledda ha richiamato un pubblico appassionato, sottolineando il forte legame tra la scrittrice sarda e la sua "bella verde ventosa". L'evento ha celebrato l'eredità della Deledda, aprendo la strada al centenario del suo prestigioso premio Nobel, confermando così l'impegno della città nel valorizzare la sua figura.

La terza edizione del Festival di Cervia per Grazia Deledda è stata seguita da un pubblico numeroso ed attento confermando il profondo legame tra la scrittrice sarda e la ‘bella verde ventosa Cervia’, che continuerà a valorizzarne l’eredità in vista del centenario dell’assegnazione del premio Nobel per la letteratura che si celebra il prossimo anno. La due giorni ha riempito di parole, libri, letture, musica e momenti conviviali il giardino di Villa Caravella, restituendo al villino di villeggiatura comprato dalla scrittrice con i soldi del premio Nobel la memoria della dimora storica e la magia dei ricordi lasciati durante le lunghe estati trascorse dalla Deledda a Cervia.Il momento più importante del festival è stata la ‘riscoperta’, con lo storico d’arte Giovanni Gardini, del valore dello scultore Angelo Biancini e la valorizzazione delle sue due statue dedicate alla scrittrice sulla Rotonda Deledda (la Pescivendola romagnola e la Pastora sarda), ora liberata da una vegetazione troppo invasiva, rinominata con l’installazione di una targa storica e fatta risplendere con una nuova illuminazione. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Deledda e Cervia. Un legame consolidato

