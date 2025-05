Deiezioni canine non raccolte | il sindaco di San Severino avvia la campagna di sensibilizzazione controlli rafforzati

Il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma, avvia una campagna di sensibilizzazione contro le deiezioni canine non raccolte, un problema che affligge marciapiedi, spazi pubblici, parchi gioco e strade pedonali. La nuova iniziativa prevede anche controlli mirati per garantire un ambiente più pulito e decoroso per tutti i cittadini.

🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Deiezioni canine non raccolte: il sindaco di San Severino avvia la campagna di sensibilizzazione, controlli rafforzati

