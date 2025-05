Degrado a Pallavicino

Il degrado a Pallavicino è un problema evidente, ma non può ricadere unicamente sulla Rap. Infatti, molti incivili dei quartieri limitrofi, pur di evitare la differenziazione dei rifiuti, contribuiscono a questa situazione disonorevole. È tempo di riflettere sulle responsabilità collettive e promuovere una cultura del rispetto ambientale.

Degrado a Pallavicino, ecco un'immagine. Ma non può essere solo colpa della Rap, quando dai quartieri limitrofi, pur di non differenziare, gli incivili si industriano in tal modo. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Degrado a Pallavicino

Su questo argomento da altre fonti

Degrado a Pallavicino - Degrado a Pallavicino, ecco un'immagine. Ma non può essere solo colpa della Rap, quando dai quartieri limitrofi, pur di non differenziare, gli incivili si industriano in tal modo ... 🔗palermotoday.it

Pallavicino, pericolose buche sull'asfalto impossibili da evitare - Vorrei segnalare che da un mese si sono create due pericolose e profonde voragini nell'asfalto di via Malvica, a Pallavicino. La strada è molto stretta ed è impossibile evitarle. Causano un grave ... 🔗palermotoday.it

Degrado via Manzoni a Teverola - Condividi Rifiuti strada Teverola (3) Foto da: Degrado via Manzoni a Teverola Rifiuti strada Teverola (4) Foto da: Degrado via Manzoni a Teverola Rifiuti strada Teverola (5) Foto da: Degrado via ... 🔗casertanews.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Degrado in pineta - tra rifiuti e prostitute a due passi dalla Tenuta del Presidente

Montagne di rifiuti, anche speciali come vernici e calcinacci, delimitano la lingua d'asfalto che taglia la pineta di Castelporziano e collega la Cristoforo Colombo con il mare.