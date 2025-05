Decreto PA legge in Gazzetta Ufficiale | copertura sanitaria per docenti e ATA riserva del 15% nei concorsi per servizio civile nazionale e non solo Cosa è previsto per la scuola TESTO

Il Decreto PA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 maggio 2025, introduce importanti misure per la scuola, come la copertura sanitaria per docenti e personale ATA e la riserva del 15% nei concorsi per il servizio civile nazionale. Queste disposizioni mirano a garantire maggiori tutele e opportunità nell'ambito dell'istruzione pubblica.

La legge di conversione del Decreto PA (legge n. 69 del 9 maggio 2025), pubblicata in GazzettaUfficiale il 13 maggio, introduce un pacchetto di misure per potenziare l’efficienza della pubblica amministrazione.L'articolo Decreto PA, legge in GazzettaUfficiale: coperturasanitaria per docenti e ATA, riserva del 15% nei concorsi per serviziocivilenazionale e non solo. Cosa è previsto per la scuola. TESTO . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

