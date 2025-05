Deco deluso | Inter Barcellona? Siamo usciti dalla Champions per questo

Deco, il direttore sportivo del Barcellona, ha espresso la sua delusione dopo l'improvvisa eliminazione dalla Champions League per mano dell'Inter. Intervistato da ESPN, ha riflettuto sulle cause di questa sconfitta, evidenziando le aspettative elevate e l'importanza di apprendere da questa esperienza negativa per il futuro della sua squadra.

LE PAROLE – «L'idea a inizio stagione, con i cambiamenti fatti, era quella di essere competitivi. Essere competitivi significa lottare con le squadre migliori – ha aggiunto poi parlando del percorso conclusosi in casa dell'Inter di Simone Inzaghi -. La stagione ha leggermente superato le aspettative, perché abbiamo tenuto testa a un Real Madrid forte e siamo usciti dalla Champions solo per dettagli. Arrivare alla fine della stagione a lottare su tutti i fronti: questa era l'idea.

