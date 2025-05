Deadpool & Wolverine | la Disney ha imposto queste regole a Ryan Reynolds | Non nominare questi personaggi

Ryan Reynolds ha svelato alcune interessanti restrizioni imposte dalla Disney riguardo ai suoi famosi personaggi Deadpool e Wolverine. Durante un'intervista, l'attore ha rivelato le due regole fondamentali: non nominare certi personaggi celebri. Scopriamo insieme quali sono e come influenzano le nuove avventure di questi iconici supereroi.

RyanReynolds rivela le due regole che la Disney aveva per Deadpool& Wolverine: non nominare due personaggi celebri della sua storia cinematografica. Durante un'intervista, RyanReynolds ha rivelato le uniche due linee rosse imposte da Disney per Deadpool& Wolverine. Tra battute e idee bocciate, l'attore racconta come il film sia comunque riuscito a sfondare i limiti del PG-13, diventando un trionfo al botteghino e una pietra miliare per l'MCU. Deadpool& Wolverine e i confini della DisneyRyanReynolds non è nuovo al flirt con l'impossibile, ma perfino il Mercenario Chiacchierone ha dovuto inchinarsi a due paletti imposti direttamente dall'alto. Nel corso del podcast Conan O'Brien Needs A Friend, l'attore canadese ha rivelato che il CEO Disney Bob Iger ha personalmente . 🔗Leggi su Movieplayer.it