De Zerbi festeggia con gli ultras del Marsiglia fino all’alba | va in strada con un fumogeno in mano

Roberto De Zerbi ha vissuto una notte indimenticabile a Marsiglia, unendo la sua passione per il calcio ai festeggiamenti degli ultras dopo la qualificazione in Champions League. Tra canti e fumogeni, il tecnico ha condiviso momenti di gioia con i tifosi, rendendo la notte ancora più speciale per la città e i suoi sostenitori.

Alle 4 del mattino alcuni tifosi del Marsiglia hanno beccato De Zerbi nei festeggiamenti per la qualificazione in Champions: camminava tra di loro brandendo un fumogeno. 🔗Leggi su Fanpage.it

