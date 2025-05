De Silvestri carica il Bologna | Portare 30mila tifosi a Roma è un grande orgoglio Vi spiego cosa mi ha insegnato Sinisa

Lorenzo De Silvestri, capitano del Bologna, si prepara per la finale di Coppa Italia contro il Milan, esprimendo il suo orgoglio per avere 30mila tifosi al seguito a Roma. In questa occasione, condivide ciò che ha imparato da Sinisa Mihajlovic e il forte legame con la città e i suoi supporters.

De Silvestri, capitano dei rossoblu, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista di Milan Bologna Lorenzo De Silvestri, capitano dei rossoblu, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione alla vigilia di Milan-Bologna, finale di Coppa Italia. SUI tifosi – «Mi sento un bolognese, io e mia moglie ci troviamo benissimo. Abbiamo il petto gonfio per il fatto i Portare quasi . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - De Silvestri carica il Bologna: «Portare 30mila tifosi a Roma è un grande orgoglio. Vi spiego cosa mi ha insegnato Sinisa»

Le notizie più recenti da fonti esterne

Bologna, De Silvestri: “Abbiamo battuto tanti record, giochiamo per vincere” - Continua il conto alla rovescia verso la finale di Coppa Italia. Quest’anno si sfideranno il Bologna di Vincenzo Italiano e il Milan di Sérgio Conceição. L’appuntamento è fissato mercoledì 14 maggio a ... 🔗gianlucadimarzio.com

Bologna, De Silvestri carica la piazza: "Vogliamo rendere speciale questa stagione" | OneFootball - I rossoblu, dopo il pareggio contro la Juventus, guardano avanti: nei prossimi cinque giorni il Bologna affronterà il Milan due volte consecutive, tra campionato e Coppa Italia, e Italiano avrà bisogn ... 🔗onefootball.com

Bologna: Italiano carica la squadra in vista della finale - Visualizzazioni: 26 Bologna-Milan: alla vigilia del big match che può regalare un trofeo storico, ecco le parole di Vincenzo Italiano per caricare i suoi. Lungo discorso prima della rifinitura in vist ... 🔗calciostyle.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donna morta trovati a pezzi in un cassonetto a Bologna

Il corpo, tagliato a pezzi, di una Donna di 31 anni è stato ritrovato in un bidone della spazzatura alla periferia di Bologna.