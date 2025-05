De Roon | Spero Gasperini resti con noi il mister | Ancora Champions capisco perché stiamo antipatici

L'Atalanta festeggia una notte magica al Gewiss Stadium, conquistando una vittoria fondamentale contro la Roma e blindando il terzo posto in campionato, con la Champions League a portata di mano. De Roon esprime la speranza che il mister Gasperini rimanga con noi, mentre la squadra si gode un successo che rispecchia il suo straordinario viaggio.

Bergamo. Vittoria contro la Roma, terzo posto in campionato e Champions League assicurata a due giornate dalla fine. L’Atalanta si regala una notte da sogno al Gewiss Stadium vincendo la seconda partita del 2025 davanti al proprio pubblico. E Gian Piero Gasperini si gode il successo.Atalanta-Roma 2-1, le parole di GasperiniLa Champions raggiunta – “Piazzamento di grandissimo valore: ho provato a fare di più pensando allo Scudetto, ma non ci siamo riusciti, abbiamo centrato il secondo traguardo diciamo. (ride, ndr) Sono molto contento soprattutto per i giocatori, per l’ambiente, Bergamo ascolterà Ancora la musichetta, bisogna rinnovare il passaporto, sta diventando un’abitudine. Certo in Europa League non è andata male, ma la Champions ha un altro fascino. Per il traguardo raggiunto basta guardare le squadre che abbiamo dietro: la Roma non perdeva da un girone. 🔗Leggi su Bergamonews.it