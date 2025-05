De Maria permessi premio e tragedie annunciate | il lato oscuro del reinserimento percorso nobile ma che ha bisogno di senso del limite

Emanuele De Maria, protagonista di una tragica storia di reinserimento sociale, ci riporta a una riflessione profonda: la riabilitazione può davvero funzionare senza un senso del limite? La sua vita, interrotta in modo drammatico, mette in luce il lato oscuro di un percorso nobile, ma intrinsecamente fragile, invitandoci a riconsiderare l'efficacia dei permessi premio nel nostro sistema.

Naturalmente, qui è necessario partire da un assunto: credere o meno nella riabilitazione. È salito sulle terrazze del Duomo di Milano, indisturbato, pochi minuti prima di togliersi la vita. Si chiamava Emanuele De Maria e non avrebbe dovuto essere lì. Avrebbe dovuto trovarsi nel suo posto di 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - De Maria, permessi premio e tragedie annunciate: il lato oscuro del reinserimento, percorso nobile ma che ha bisogno di senso del limite

