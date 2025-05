De Maria parlano i giudici | Percorso carcerario sempre positivo non c’erano segnali premonitori

I giudici commentano il caso di De Maria, evidenziando un percorso carcerario positivo e costante. Nonostante i due anni di lavoro presso l'albergo Berna, non vi erano segnali premonitori dell'improvviso e tragico epilogo. Milano, 13 maggio 2025, si segnala un’analisi che sottolinea l'imprevedibilità degli eventi.

Milano, 13 maggio 2025 – “La decisione è stata emessa in ragione di un Percorsocarcerario che si è mantenuto semprepositivo anche durante i due anni di lavoro presso l'albergo Berna, senza che nulla potesse lasciare presagire l'imprevedibile e drammatico esito”.Lo scrivono in una nota il presidente della Corte d'Appello di Milano, Giuseppe Ondei, e la presidente facente funzione del Tribunale di Sorveglianza, Anna Maria Oddone, sul caso di Emanuele De Maria, il detenuto che aveva ottenuto il lavoro esterno e che ha ucciso la collega barista Arachchilage Dona Chamila Wijesuriy e ha tentato di uccidere un altro collega dell'albergo e poi si è tolto la vita gettandosi dalle terrazze del Duomo.Una sequenza drammatica che non ha mancato di suscitare reazioni sull’opportunità di consentire a un detenuto condannato per omicidio volontario, come nel caso di De Maria, di lasciare il carcere per lavorare. 🔗Leggi su Ilgiorno.it