La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per indagare sulle eventuali omissioni nel percorso di recupero di Emanuele De Maria, accusato di omicidio. Le verifiche, che includono l'analisi delle relazioni del carcere di Bollate e l’audizione di testimoni, mirano a chiarire se ci siano state sottovalutazioni nel trattamento del detenuto.

Milano – La Procura di Milano sta effettuando verifiche, con l'acquisizione già compiuta di tutte le relazioni del fascicolo "trattamentale” del carcere di Bollate e con l'ascolto di testimoni, come alcuni colleghi di Emanuele De Maria, per accertare se ci siano state eventuali sottovalutazioni, omissioni o mancate segnalazioni nell'ambito del percorso del 35enne detenuto, che era stato ammesso al lavoro esterno e che in 48 ore, lo scorso fine settimana, ha ucciso la collega dell'hotel Berna Chamila Wijesuriye, ha tentato di uccidere un altro barista e poi si è tolto la vita gettandosi dalle terrazze del Duomo.Si tratta di una serie di verifiche, sempre coordinate dal pm Francesco De Tommasi - che ha aperto l'inchiesta per omicidio e tentato omicidio premeditati, ma che sarà archiviata per morte del reo - che saranno effettuate nell'ambito di un fascicolo autonomo. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - De Maria libero di uccidere, aperto un fascicolo: al vaglio omissioni o sottovalutazioni nel percorso di recupero

