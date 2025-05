De Maria al Duomo con la kefia in testa prima di suicidarsi I giudici vicenda dall' esito imprevedibile

Emanuele De Maria, protagonista di un drammatico epilogo, è salito con la kefia in testa sulla terrazza del Duomo prima di suicidarsi. All'origine di questo gesto estremo ci sono episodi cruenti che ne hanno segnato il passato, tra cui l'omicidio di una prostituta. Un caso che solleva interrogativi e spinge i giudici a riflettere su un esito imprevedibile.

AGI - Emanuele De Maria è salito domenica scorsa sulla terrazza del Duomo con la kefia in testaprima di suicidarsi. Il Tg1 ha mostrato le immagini che riprendono il 35enne, già condannato per l'omicidio di una prostituta nel 2016 e ricercato per aver accoltellato il giorno precedente un collega dell'hotel Berna, dove era impiegato come receptionist grazie a un permesso di lavoro esterno, prima di gettarsi da 40 metri di altezza. Il video, in particolare, mostra De Maria acquistare il sabato il biglietto di ingresso e poi salire le scale della cattedrale, il giorno dopo, per farla finita. Di lì a poco è stato ritrovato il cadavere al Parco Nord della barista italo-cingalese Chamila Wijesuriya, che le telecamere di sorveglianza avevano ripreso in compagnia dello stesso De Maria nei pressi dell'abitazione della donna a Cinisello Balsamo. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - De Maria al Duomo con la kefia in testa prima di suicidarsi. I giudici, "vicenda dall'esito imprevedibile"

