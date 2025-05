De Luca | “I ciucci non possono dirigere la Campania mi dovranno uccidere se vogliono farla precipitare”

Durante il giuramento di Ippocrate dei nuovi medici, il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha espresso chiaramente la sua posizione sui giochi di potere nella regione. Con parole forti, ha affermato che "i ciucci non possono dirigere la Campania" e ha avvertito di fronte a tentativi di spartizione politica, ribadendo che la regione non è in vendita.

De Luca durante il giuramento di Ippocrate dei nuovi medici: "C'è chi pensa a dividersi i candidati, ma la Campania non è in vendita a nessuna forza politica". 🔗Leggi su Fanpage.it

Regionali Campania, De Luca: «I ciucci non posso governare una regione come questa». La replica di Conte: «Siano i territori a scegliere» - «Per quello che mi riguarda, mi devono uccidere se vogliono rifar precipitare nuovamente la Campania nella palude nella quale era quando abbiamo iniziato il nostro lavoro. Sinceramente, non me la sent ... 🔗msn.com

