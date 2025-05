De Bruyne offerta da urlo del Napoli | l’aggiornamento di Pedullà

Il Napoli sta vivacizzando il calciomercato con un'offerta shock per il talentuoso De Bruyne, secondo l'aggiornamento dell'esperto Alfredo Pedullà. Con la corsa al possibile Scudetto, i tifosi sognano non solo il titolo, ma anche un grande colpo che potrebbe cambiare le sorti della squadra. Scopriamo i dettagli di questa sorprendente trattativa.

l’aggiornamento dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà su De Bruyne: offerta pazzesca del Napoli, la rivelazione.Non è solo il possibile Scudetto a star infuocando il cuore dei tifosi del Napoli in questi giorni, ma anche una voce di calciomercato. Si tratta di quella che veda accostato al club azzurro Kevin De Bruyne: un colpo che sarebbe un vero e proprio sogno.Gli ultimi aggiornamenti di oggi riportano una fiducia sempre crescente per questa trattativa, con le parti che sono intensamente al lavoro per risolvere gli intoppi rimasti per provare ad arrivare ad un accordo definitivo.De Bruyne, l’offerta del NapoliUlteriori notizie arrivano dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, che sembra confermare il clima di sostanziale ottimismo nell’aria per l’affare. Il giornalista ha riportato anche le cifre offerte dal Napoli al calciatore: un contratto biennale con opzione da circa 7-8 milioni all’anno. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Bruyne, offerta da urlo del Napoli: l’aggiornamento di Pedullà

Il Napoli può davvero prendere De Bruyne? Tutti i motivi per crederci e la questione casa - Il campione belga in scadenza con il City. La trattativa nata in sordina nelle settimane scorse, va avanti. Perché Conte e i tifosi azzurri possono sognare ... 🔗msn.com

Napoli, giorni decisivi per De Bruyne: l'offerta del club e la ricerca della casa - Un'operazione imbastita dal direttore sportivo azzurro Manna che vorrebbe portare il campione belga all'ombra del Vesuvio. 🔗fantacalcio.it

Calciomercato Napoli, piano segreto per De Bruyne: c’è l’offerta per convincerlo, la situazione - Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con l’obiettivo Kevin De Bruyne a parametro zero. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, ... 🔗calcionews24.com

