Ddl Salari flat tax e contributi azzerati per i giovani

Il Ddl Salari, in arrivo dalla Lega, mirerà a potenziare i salari e incentivare l'occupazione giovanile, promuovendo anche contributi azzerati per i giovani. Con questo piano, il governo intende affrontare la crescente perdita di potere d'acquisto, garantendo un futuro più solido per le nuove generazioni. Annunciato dal sottosegretario al Lavoro Claudio Duri, sarà presentato a breve in Parlamento.

Un piano per aumentare i Salari, favorire l'occupazione giovanile e contrastare la perdita di potere d'acquisto: è questo l'obiettivo del Ddl Salari, il disegno di legge che la Lega si appresta a depositare in Parlamento entro la settimana.Lo ha annunciato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, che ha spiegato come il provvedimento sarà firmato dal deputato leghista Luca Toccalini e partirà "dai giovani", con misure fiscali e contributive mirate.Cosa prevede il Ddl Salari della LegaIl cuore del Ddl Salari consiste in una flat tax al 5% riservata ai nuovi assunti sotto i 30 anni con redditi annui fino a 40.000 euro. L'aliquota agevolata sarà valida per cinque anni e si applicherà sia ai contratti di nuova assunzione che a quelli trasformati a tempo indeterminato.Per richiamare cervelli e braccia, il beneficio varrà anche per i giovani che decidono di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero, trasferendo la residenza.

