Dazi tech che impatto avrà l' accordo tra Usa e Cina sul settore

L'intesa raggiunta a Ginevra è una boccata d'aria per il comparto. Ma restano inalterate le tensioni nell'industria globale 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - Dazi tech, che impatto avrà l'accordo tra Usa e Cina sul settore

Potrebbe interessarti su Zazoom

Un sondaggio di Wiko rivela che i dispositivi hi-tech sono un efficace antidoto contro la tristezza

Lo smartphone aiuta a sentirsi meno soli e tristi per il 74% dei rispondenti, ma il 61% annovera il digital detox come una buona pratica per l’umore Nasceva nel 2005 il Blue Monday.