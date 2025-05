Dazi l' accordo tra Cina e Usa fa volare ancora le Borse

L'accordo commerciale tra Cina e Stati Uniti spinge al rialzo le borse, innescando ottimismo sui mercati. Nonostante le controversie legate alla figura di Donald Trump, la sua visione potrebbe rivelarsi profetica. Mentre molti lo considerano un pazzoide dei nostri tempi, i recenti sviluppi suggeriscono che la sua influenza sia tutt'altro che trascurabile.

La Cina si piega, le Borse decollano. Molti si ostinano a ritenerlo un pazzoide destinato a lasciare il segno nella storia solo per le sue stravaganze e i suoi modi volgari. Ma se le cose continuano ad andare così, come lui aveva più o meno previsto sin dall’inizio, Donald Trump, piaccia o no, potrebbe essere ricordato come il presidente Usa che ha ridisegnato gli equilibri geopolitici e commerciali mondiali.Molto è ancora da fare e molto da vedere. Ma la tregua siglata tra Usa e Cina è già epocale. Le due superpotenze mondiali hanno raggiunto un accordo per sospendere per 90 giorni la maggior parte dei Dazi nel tentativo di disinnescare, almeno temporaneamente, una guerra commerciale a tutto campo e concedersi il tempo necessario per trattare un accordo più ampio. In base all'intesa raggiunta al termine di 48 intense ore di trattative a Ginevra, i due Stati taglieranno le loro tariffe reciproche del 115%, riducendo in modo significativo l'embargo che si erano di fatto imposte. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it