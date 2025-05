Dazi cosa c’è dietro l’accordo tra Cina e Usa | Vi spiego perché Donald Trump si è arreso

L'accordo tra Cina e Stati Uniti svela dinamiche complesse e un'inattesa resa di Donald Trump. Mentre Xi Jinping mantiene la sua posizione, gli Stati Uniti sembrano non aver tratto vantaggio dalla situazione. Kenneth Rogoff, economista di Harvard, analizza questa delicata scacchiera geopolitica e l'importanza per l'Europa di resistere in un contesto di crescente tensione economica.

DonaldTrump si è arreso alla Cina. Xi Jinping non si è piegato e gli Stati Uniti non hanno ottenuto nulla. E ora l’Europa deve tenere duro. Ma il problema sono gli Usa. Kenneth Rogoff di Harvard, ex capoeconomista del Fmi, autore di L’impero del dollaro (Egea), con il Corriere della Sera spiega oggi la tregua tra Washington e Pechino. Ovvero la sospensione per 90 giorni della maggior parte dei Dazi per trovare un accordo più ampio. Il tycoon ha festeggiato e ha detto che l’Europa è «più cattiva» della Cina sul fronte commerciale. Ma la verità è che la grande guerra dei Dazi annunciata come la “liberazione” dell’America (dal deficit commerciale) per ora non ha portato risultati. E il presidente già rischia.Dazi, l’accordo tra Cina e Usal’accordo che ha fatto festeggiare le Borse al termine di 48 intense ore di trattative a Ginevra prevede che gli Stati Uniti e la Cina taglino le loro tariffe reciproche del 115%, riducendo in modo significativo l’embargo che di fatto si erano imposte. 🔗Leggi su Open.online