Davide Teruzzi morto dopo il pranzo con i colleghi spunta una recensione sul ristorante

mangiare. Mentre la comunità cerca risposte, emerge una recensione sul ristorante visitato, aggiungendo un ulteriore elemento di inquietudine alla vicenda. Le domande sulla causa della sua morte si intensificano, alimentando preoccupazioni e speculazioni tra amici e famigliari.

È ancora avvolta da molte domande la tragica morte di DavideTeruzzi, tranviere milanese di 50 anni, scomparso pochi giorni dopo aver partecipato a un pranzo insieme a quattro colleghi. L’uomo, dipendente dell’Atm, era stato ricoverato in seguito a un malore insorto proprio nei giorni successivi al pasto consumato in un ristorante della zona di via Fabio Filzi, a Milano, nei pressi della stazione Centrale. Nello stesso locale, convenzionato con l’azienda dei trasporti milanesi, avevano mangiato anche gli altri colleghi, tutti poi finiti in ospedale con sintomi compatibili con un’intossicazione alimentare.In attesa dei risultati dell’autopsia, che dovrà chiarire con esattezza le cause del decesso, emergono intanto nuovi dettagli che potrebbero gettare luce sull’intera vicenda. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i primi controlli effettuati dalle autorità sanitarie nel ristorante in questione avrebbero evidenziato gravi irregolarità, in particolare legate alla conservazione di pesci e molluschi. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

