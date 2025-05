Davide Teruzzi il tranviere morto dopo un pranzo con i colleghi | Irregolarità nella conservazione del pesce

Davide Teruzzi, tranviere di 50 anni di Atm, è morto dopo un pranzo con i colleghi, scatenando interrogativi su possibili irregolarità nella conservazione del pesce servito. Dopo un malore e un rapido trasferimento in ospedale, il suo decesso, avvenuto lunedì 12 maggio, ha scosso la comunità e sollevato dubbi sulla sicurezza alimentare.

Prima il pranzo con i colleghi, poi il malore, la corsa in ospedale e il nuovo malore, rivelatosi fatale. È ancora avvolta nel mistero la morte di DavideTeruzzi, tranviere di 50 anni dipendente di Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. L’uomo è deceduto ieri, lunedì 12 maggio, dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele. I problemi sono iniziati domenica 4 maggio, quando Teruzzi ha pranzato con altri quattro colleghi in un ristorante di via Fabio Filzi, vicino alla stazione Centrale, convenzionato con Atm.La corsa in ospedale e poi il nuovo malorePoco dopo aver consumato il pasto, i cinque colleghi si sono sentiti male e sono corsi in pronto soccorso, ipotizzando che si trattasse di un’intossicazione alimentare. dopo essere stati dimessi con un certificato di malattia, Atm ha interrotto immediatamente la convenzione con il locale, attivo da meno di un anno, in attesa di chiarire cosa sia accaduto. 🔗Leggi su Open.online

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tranviere morto dopo un pranzo con i colleghi al ristorante, emerse irregolarità nella conservazione del pesce - La Procura sta indagando sulla morte di Davide Teruzzi, deceduto 7 giorni dopo aver pranzato con i colleghi in un ristorante in zona Stazione Centrale ... 🔗fanpage.it

Tranviere morto dopo il pranzo con i colleghi: nel ristorante trovati pesci e molluschi non conservati a dovere - A Milano, i primi accertamenti dopo il malore del 50enne Davide Teruzzi poi deceduto al San Raffaele. Ma solo l’autopsia farà piena luce sul decesso del “gigante buono” dell’Atm ... 🔗msn.com

Davide Teruzzi, il ricordo della madre del tranviere morto: “I trenini da piccolo, poi il sogno realizzato in Atm” - Mamma e figlio vivevano insieme a Melzo. Emilia Cirillo spiega: “Non aveva problemi di salute: i recenti controlli al cuore erano andati bene. Non lo posso accertare” ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

SONIA BRUGANELLI : MIO FIGLIO DAVIDE VORREBBE FARE IL GF, PROVER? A FARGLI CAMBIARE IDEA

Ospite di ?Casa Chi?, il talk show del settimanale Chi dedicato al ?Gfvip? in onda sui canali social del settimanale Chi e da questa settimana anche su Mediaset Play, Sonia Bruganelli, intervenuta come ospite, ha commentato: ?Difendo Elisabetta Gregoraci, che viene tirata in causa continuamente per il matrimonio con Briatore, perch? la capisco e penso che lei sia molto pi? di questo, ogni donna non ? solo la moglie dell'uomo che ha sposato, ? molto di pi??.