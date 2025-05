Davide Teruzzi il ricordo della madre del tranviere morto | I trenini da piccolo poi il sogno realizzato in Atm

A Melzo, la madre di Davide Teruzzi ricorda con dolore il figlio tranviere scomparso tragicamente. "Era un uomo buono e si occupava di tutto", afferma Emilia Cirillo, evocando i ricordi d'infanzia legati ai trenini e al sogno realizzato di lavorare in ATM. Una perdita inaccettabile che segna profondamente la loro casa.

Melzo (Milano) – "Mio figlio era un uomo buono, si occupava di tutto. Non so come sia potuto succedere tutto questo. E da madre non lo posso accettare". Tutto, nella casa di Melzo, in via Cremona, dove DavideTeruzzi viveva con la madre, Emilia Cirillo, parla del tranviere scomparso. La sua camera rimasta vuota, le camicie appese all'armadio, un collage di foto d'epoca in bianco e nero di tram incorniciato e appeso alla parete. Il suo lavoro, la sua passione: quasi 25 anni in Atm, "ma aveva guidato già da prima, i pullman – ricorda commossa la madre –. E da bambino era appassionato di trenini". A Melzo vive anche il fratello minore del cinquantenne. Ieri pomeriggio è stato chiamato dai carabinieri, per un confronto sulla tragedia accaduta. Sul corpo di Davide è stata disposta l'autopsia.