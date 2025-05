Davide Teruzzi il gigante buono morto dopo il pranzo al ristorante | cosa c' era nel menù

Davide Teruzzi, il "gigante buono" di 50 anni, è morto dopo un pranzo al ristorante con i colleghi. L'intossicazione alimentare e le cure in ospedale sono sfociate in un secondo malore letale. La Procura di Milano indaga per fare luce sulla sua morte, mentre si cercano risposte su cosa contenesse il menù quel giorno.

Il pranzo con i colleghi al ristorante, l'intossicazione, le cure in ospedale e poi il secondo malore, stavolta fatale. La Procura di Milano ha aperto un'indagine per fare luce sulla morte di DavideTeruzzi, tranviere di 50 anni dipendente di Atm (società di trasporti milanese). Il sospetto è che. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Davide Teruzzi, il "gigante buono" morto dopo il pranzo al ristorante: cosa c'era nel menù

Approfondimenti da altre fonti

Davide Teruzzi, il “Gigante buono”. Chi era il tranviere Atm morto dopo il pranzo al ristorante con i colleghi - Aveva 50 anni, metà dei quali passati in Atm: guidava il 5, il 12 e il 33. Abitava a Melzo con la mamma 78enne. Anche il fratello lavorava per l’azienda milanese dei trasporti ... 🔗msn.com

Davide Teruzzi, il tranviere morto dopo la frittura e il giallo del pranzo con i colleghi. «Era il gigante buono di Atm» - Domenica 4 maggio il pranzo con i colleghi, al termine del quale lui e altri avevano avuto disturbi gastrointestinali. Mercoledì 7 ha accusato un malore: choc cardiogeno. Disposta l'autopsia. Al risto ... 🔗milano.corriere.it

Davide Teruzzi, chi era il “gigante buono” dell’Atm morto a 50 anni dopo un pranzo con i colleghi - Davide Teruzzi, 50 anni, tranviere Atm, è morto dopo un sospetto caso di intossicazione alimentare. Disposta l’autopsia ... 🔗41esimoparallelo.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

SONIA BRUGANELLI : MIO FIGLIO DAVIDE VORREBBE FARE IL GF, PROVER? A FARGLI CAMBIARE IDEA

Ospite di ?Casa Chi?, il talk show del settimanale Chi dedicato al ?Gfvip? in onda sui canali social del settimanale Chi e da questa settimana anche su Mediaset Play, Sonia Bruganelli, intervenuta come ospite, ha commentato: ?Difendo Elisabetta Gregoraci, che viene tirata in causa continuamente per il matrimonio con Briatore, perch? la capisco e penso che lei sia molto pi? di questo, ogni donna non ? solo la moglie dell'uomo che ha sposato, ? molto di pi??.