Davide Rossi assolto in via definitiva dall’accusa di lesioni e omissione di soccorso perché il fatto non sussiste Il padre Vasco | Innocente messo alla gogna dai media

DavideRossi non ha procurato lesioni nè omissione di soccorso nell’incidente avvenuto a Roma, nel settembre 2016.La Corte di Cassazione, in conformità alla decisione della Corte d’Appello di Roma, ha archiviato definitivamente ogni procedimento a carico di DavideRossi, figlio di VascoRossi.“Grazie alla magistratura giustizia è fatta, – ha dichiarato DavideRossi – siamo stati fiduciosi, la verità è venuta fuori, sono stato assolto . Sono molto contento, mi sono tolto un grande peso, mi fa solo ancora male il ricordo di alcuni titoli di giornale che, approfittandosi del cognome, mi davano per colpevole ancora prima che i fatti venissero verificati.”alla notizia della completa assoluzione di suo figlio, VascoRossi ha commentato : “Contrariamente a ogni et eventuale pensiero prevenuto nei suoi confronti, Davide è una brava persona e un padre affettuoso di quattro bambini. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it